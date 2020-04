Pikaaegne Eesti koondise liider lõpetab profikarjääri: eks naisena mõtlen vaikselt ka pere loomisele

Lõppenud hooajast: Soome liigas lõpetasite ühe soosikuna põhiturniiri alles viiendal kohal? Mis selle tingis?

Millest üldse pole räägitud, on see, et meie jama hakkas põhisidemängija raskest vigastusest karikafinaalis. Teine side on noor ja tasemevahe suur, sinna meie hooaeg läks. Veerandfinaalis oli juba vana side «pooleteist» jalaga tagasi, seega veerandfinaalid oleks ilmselt juba huvitavamad olnud. Ise mängisin kortisooni süstidega, sest õlg oli väga valus. Koroona tõttu jäigi õlast pilt ka tegemata, aga praegu, kui koormust pole, on veidi parem olla.

Räägi oma edasistest plaanidest täpsemalt, koondisesse ikka tuled?

Vähesed teadsid, et tahan järgmist klubihooaega nii-öelda säästuhooajana teha, et vaikselt võrkpalliga lõpetada. Üllatavalt palju variante on selles osas tekkinud. Et mu elukaaslane mängib Prantsusmaal, siis otsingi variante seal või Luksemburgis.

Valmistun eluks pärast võrkpalli, päevapealt ei taha lõpetada, see pole minu stiil. Medalita jäämine Salos jääb veidi kriipima, samas Kert Toobal ütles ühes intervjuus hästi, et «ühel hetkel tuleb aru saada, et tähti enam taevast alla ei too». Võtan asju mõistusega, olen oma unistused täitnud, mänginud välismaal ja käinud ära EMil. Ei taha end ribadeks mängida.

Selle koondisesuve tahtsin veel kaasa teha, äkki saame augustis ikka kokku tulla. Järgmine suvi on kahtlasem, kuidas tervis on ja kuidas üldine vorm pärast kergemat hooaega on. Kui kutsutakse, siis ikka tuleks, ükskõik, mis rollis mind vaja oleks. Aga kui tunnen, et vorm on väga kehv, ei taha ma koondisse minna nalja tegema.

Mida sa ootad sellest imelikust perioodist koondisega, kui eeldame, et suvel ikka midagi hakkab toimuma?

On huvitav vaadata, mis juhtub. Saan ka tunda välisjuhendaja käe all treenimist ja EMile saamine on ju väga reaalne. Nii mul kui ka kõigil teistel on suur võrkpalliigatsus, mitte nagu tavaliselt kevadeti, kui kõik on klubihooajast väsinud. Nüüd tahaks saali, üksinda on kodus juba punnitatud küll.

Uus treener toob ju samuti noori peale ja usun, et see on õige idee, nii peabki toimuma elus ja võrkpallis ka. Loodan, et järgmiseks suveks on juba nii mõnigi noor vanemate koha endale võidelnud ja järgmiseks suveks on olukord ses osas okei. Loodan, et noored saavad sellest võimalusest palju motivatsiooni juurde.

Millega end pärast võrkpalli üldse siduda tahad, oled ka mingi eriala välja valinud uueks eluks?