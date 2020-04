Kas Arsenal jääb oma tähtründajast ilma?

Eelmisel kuul ütles Arsenali peatreener Mikel Arteta, et klubi teeb kõik oleneva, et hoida ründajat Londonis. Peatreeneri sõnul tuleks lepingupikendus kindlasti vormistada enne tänavuse hooaja lõppu.

Gaboni jalgpalliliidu president Pierre Alain Mounguengui on veendumusel, et Aubameyang vääriks kohta ambitsioonikamas klubis kui Arsenal. «Ta pole Arsenaliga mitte midagi võitnud. See on olnu kollektiivne läbikukkumine,» ütles ta kriitiliselt.