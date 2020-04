Koroona tõmbas Walesi ralli radikaalsetele muudatustele kriipsu peale

Walesi ralli sõidetakse oktoobris hooaja eelviimase etapina. Kui eelmisel aastal viidi ralli keskus Llandudnosse, siis tänavu tuuakse see tagasi Deeside’i. Kuid see polnud ainus muudatus, mida korraldajad planeerisid.

«Tahtsime kiiruskatsetesse tuua radikaalsed muudatused. Paraku tähendaks see, et peaksime praegu metsades sõitma ja teeoludega tutvuma, kuid arusaadavatel põhjustel ei tule see kõne allagi,» sõnas Walesi ralli rajameister Iain Campbell DirtFishile. «Seega loobume sellest plaanist ning kasutame juba testitud formaati.»