Esimene Hispaania jalgpalli tippklubi naaseb tuleval nädalal treeningutele

Baskimaa klubi plaanib uuesti harjutama hakata tuleva nädala teisipäevast, kuid esialgu ettevaatlikult. Zubieta treeningkeskuses võib korraga olla kaks-kolm mängijat, kes kasutavad erinevaid väljakuid ja dušširuume. Mehed ei tohi üksteisele olla lähemal kui kaks meetrit, kehtestatud on teisigi ohutusreegleid. Lisaks tehakse kõigile koroonatest.

Klubi alustab tööd tulenevalt Hispaania valitsuse otsusest, et homsest lõpeb riigis täielik karantiin. Näiteks Saksamaal on mõned tippklubid juba treeningutega alustanud, sel nädalal tegid otsa lahti Müncheni Bayern ja Wolfsburg. Tõsi, ka need võistkonnad järgivad kindlalt reegleid.