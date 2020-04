Prantsusmaa jalgpalliklubi mängijad on sattunud murdvargapundi sihtmärgiks

L’Equipe andmetel algasid vargused veebruari lõpus, mil pätid tungisid Nayef Aguerdi elamisse. Pallur ise müttas samal ajal platsil AS Monaco vastu.

Esialgse hinnangu kohaselt said vargad kolme korraga saaki umbes 50 000 euro väärtuses. Luksuskellad, kallid riided ja tehnikat. Politsei kahtlustab, et kõigi sissemurdmiste taga on üks seltskond.