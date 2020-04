Jelena Välbe nimetas biatloni valinud Rootsi suusastaari argpüksiks

Rootslannast murdmaasuusatamise olümpiavõitja ja kahekordne maailmameister otsustas mõnda aega tagasi, et temast saab laskesuusataja. Vaikelt on Nilsson ka alaga tutvust teinud, nädala alguses selgus, et ta pääseb kohe rahvuskoondisesse. Esimestel treeningutel jäi üles kolm-neli märki, nii et potentsiaali jagub.

Välbe andis Sport-Ekspressile pika intervjuu, kus ta kommenteeris ka Nilssoni otsust. «Ma ei kavatsegi tema tegemisi laskesuusatamises jälgida,» põrutas venelanna. «Ta on väga tujukas ja kapriisne. Ilmselt ei tulnud ta lihtsalt toime sellega, et mõned nooremad konkurendid suusatasid temast kiiremini.»

Sportlane ise on muutusega siiani rahul. «Ma ei kahetse midagi. See teekond saab olema eesmärgipõhine. Kogu laskesuusapere on olnud väga lahke. See on soe ja mõnus,» ütles Nilsson nädala alguses peetud pressikonverentsil.