Jürgen Klopp nimetas oma Liverpooli-perioodi parima täienduse

Variante oleks justkui mitmeid. Näiteks 2016. aastal 34 miljoni euro eest Liverpooli toodud Sadio Mane või punaste staarründaja Mo Salah, kes on oma teisel Premier League'i tulemisel löönud 100 mänguga 70 väravat. Äkki hoopis Alisson Becker, keda peavad paljud jalgpallieksperdid just eelmise aasta Meistrite liiga tiitli peaarhitektiks või teine tagala tugisammas, keskkaitsja Virgil van Dijk?

Kõik on head variandid, kuid Kloppi sõnul kahvatuvad need Trent Alexander-Arnoldi kõrval.

Oli ainult üks häda: ta polnud vormis. Samas, ta oli siis ainult laps, mistõttu oli see arusaadav. Aga nägime kohe, et mängust arusaamises polnud mingit küsimust. Pidime tema treenituse kallal tööd tegema, kuid ta on kõik sammud ilusasti kaasa teinud. Ta ei andnud alla ning jõudiski nüüd tippu pärale,» sõnas sakslane Pure Football podcastist.