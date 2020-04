Shaquille O'Neal pakkus tiimikaaslasele 10000 dollarit, et too Bryantile lõuga annaks

Ehk nende vahel esines konflikte. Nii verbaalseid kui ka füüsilisi. Ning kohati ei valitud ka vahendeid. O'Neal üritas 2000. aastal Bryantile omamoodi õppetunni anda, kui pakkus värskele tiimikaaslasele Isaiah Riderile hunniku krõbisevat, et too Bryantile lõuga annaks.

«Shaq ütles mulle, et kui ma Kobega kaklen, laob ta mulle riietusruumis pihku 10 000 dollarit. Tegemist oli treeninglaagri kolmanda päevaga. Vastasin, et te olete hullud. Sain väga hästi aru, et kui oleksin seal tiimis kellegi vastu kätt tõstnud, lennanuks ma kohe meeskonnast minema,» meenutas tagamees põnevat vahejuhtumit podcastis «All The Smoke».