Kanter jätkab poolakatest hoolealuste treenimist virtuaalselt: põllulapile sai heiteringi üles panna küll

«Mõlemad mehed on endale koju väikese kangikomplekti muretsenud,» sõnas Kanter ERRi spordiportaalile . «Robert on maal enda vanemate juures, kus on paremad võimalused – ta leidis põllulapi, kuhu sai endale ka väikse heiteringi üles panna.»

«Piotriga tegime kiire otsuse, et kuna tal põlvega olid probleemid, siis sel teisipäeval käis ta põlveoperatsioonil – tehti puhastus, korrigeeriti asju. Olid juba esimesed märgid, et selle põlvega olnuks võib-olla raske päris olümpiani välja vedada. Loodame, et see edasilükkamine tuli meile kasuks ja Piotr saab ilusa punkti oma karjäärile panna just Tokyos,» jätkas eestlane.