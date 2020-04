Koondisekaaslane keeldus pärast 2006. aasta MM-finaali kaks aastat Zidane'iga suhtlemast

Kui jalgpallisõbrad meenutavad omakeskis 2006. aasta MM-finaali ei mainita kunagi esimese asjana David Trezeguet' penaltieksimust või seda, et Itaaliale tõi maailmameistritiitli Fabio Grosso täpne 11-meetri karistuslöök. Ei, too finaalmäng on vutifännide mällu sööbinud kui Zinedine Zidane peamatsu matš.