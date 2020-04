Sainz juunior hingab autorallis isale kuklasse: tekitan talle peavalu

Esimest korda istus tänaseks 25-aastane vormelisõitja ralliauto rooli 16 aasta vanuselt. «Meil on Madridi lähistel asuvas maakodus ralliauto, millega sõidan, kui mul selleks võimalus avaneb. Isa ei taha seda küll tunnistada, kuid olen talle aastatega järele jõudnud ning tekitan talle juba peavalu,» rääkis Sainz jr.

Kumb meestest päriselt kiirem on, ei oska Sainz jr öelda, sest ema ei luba tal isaga aja peale võidu sõita. «Ta ei taha, et me üksteisega võistlema hakkaks. Kuid olen igal juhul talle lähemale jõudnud,» sõnas McLareni piloot.