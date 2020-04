Eesti parim pikamaamees läbis tänavu suusatades üle 6000 kilomeetri

«Möödunud hooaeg oli minu jaoks väga suureks õppetunniks ja pidin kohanema uue elurütmiga. Pärast suvel lõpetatud magistriõpinguid alustasin enda esimesel püsival töökohal. See tähendas seda, et hommikuti ei olnud enam võimalik sisse magada, vaid kell tirises vahest kell viis või kuus ning oli vaja ennast enne tööd trenni vedada. Üldiselt see mulle muret ei valmistanud. Ainsakas eneseületuseks oli see, et pärast tööd pidi tihtipeale ka teise trenni minema, mis nõudis palju suuremat vaimset pingutust. Aga kordagi ei tekkinud hetke, et enam ei jaksa, ei taha,» kirjutab Põlluste, kes tõi seejärel välja oma treeningnumbrid.