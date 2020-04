Eesti suusahüppaja lõpetab 26-aastaselt sportlaskarjääri

Spordiga on tegelenud Nõmme suurem osa ajast oma elust. Ta alustas suusahüppamisega koos paljude teistega Võrus Olev Rootsu käe all. Nõmmel on väiksest peale olnud spordis suured eesmärgid ning soov jõuda ka maailma tippu – osaleda näiteks maailmameistrivõistlustel või isegi olümpial.

Nõmme tõdeb, et ta ei jõudnud küll kõige teravama tipuni või uhkete tiitliteni, kuid õppis käidud teekonnal väga palju, leidis sõpru ja tuttavaid ning muidugi tundis hüppamisest väga suurt rõõmu. Suusahüpped on ja jäävad tema elu tähtsaks osaks, kuid edaspidi kas pealtvaataja või harrastaja rollis. «Suusahüpete maailmast ma kindlasti kõrvale ei jää. Minu jaoks on tähtis, et järgmisel suusahüppajate generatsioonil oleks võimalus oma unistuste poole pürgida,» lausub ta.