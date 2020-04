Eesti korvpallur mõtles koroonakarantiinis välja uue lauamängu

Jurtom on viimasel ajal aktiivne olnud mitmes vallas. Märtsi lõpus sai ta taskusse kogemusnõustaja paberi. Kogemusnõustaja on olnud samasuguses raputavas olukorras nagu nõustatav, ent sammukese ees. Tema kriis on seljataha jäänud, ta on selle läbi töötanud ja tal on tahtmist sind kuulata ja aidata, ning ta on läbinud ka põhjaliku nõustamisoskustekoolituse. «Tunnen, et olen sportlasena palju kogenud ja näinud, ning tean, et on valukohti millele tähelepanu pöörata,» viitab Jurtom, et tegemist on veelgi. Jurtom pakub kogemusnõustajana teenust endistele ja praegustele sportlastele.