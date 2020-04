Koroonaviirus viis viimsele teekonnale NBA superstaari ema

Tema 25-aastane poeg Karl-Anthony Towns oli juba 25. märtsil postitanud Instagrami emotsionaalse video, kus teatas, et tema ema on viidud kunstlikku koomasse ja on juhitaval hingamisel. Seejuures nakatus ka Townsi isa koroonaviirusesse ja viidi haiglasse, kuid tema seisund on muutunud paremaks.