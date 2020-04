Erik Sorga mängud USAs võivad lükkuda aasta lõppu, liiga kaalub palgakärbet

MLSi komissari Don Garberi sõnul on liiga eesmärk pärast pausi lõppu pidada nii palju mänge, kui võimalik. Enne pausi jõuti pidada kaks vooru, kokku oli põhihooajal ette nähtud neid 34.

Garber märkis, et liiga peab hooaja jätkudes teguitsema loominguliselt. «Turniiri formaat, võimalikud neutraalsed mängupaigad, tühjad tribüünid, lühendatud põhihooaeg,» loetles ta loomingulisust vajavaid kohti. «Aga peame tegema kõik, mängimaks nii palju, kui võimalik,» ütles ta ESPNile.

«Meie kalender muutub väga tugevalt. Tõenäoliselt tuleb hooaja lõpp lükata talve poole. Seda on raske ette kujutada, pidasime näiteks MLS Cupi mängu 2017. aasta detsembris Torontos nullkraadise temperatuuri juures. Aga peame seda tegema, et saaksime 2020. aasta meistri kroonida,» lisas Garber.

Treeningud on USAs keelatud 24. aprillini, kuid Gerberi hinnangul pikeneb see aeg mitme nädala võrra. Ta märkis ka, et tõenäoliselt ootavad ees läbirääkimised mängijate assotsiatsiooniga palgakärpe osas.