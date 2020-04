Rahvuste liiga saab ikkagi kabjahoobi ja vutikoondis ei mängi tänavu üldse?

Põhja- ja Kesk-Ameerika ning Kariibi mere tsooni (CONCACAF) presidendina tegutsev Montagliani ütles agentuurile AP antud intervjuus: võimalik, et suures mahus saab rahvusvahelisi mänge pidama hakata alles 2021. aastal. Montagliani juhib FIFA rahvusvahelise kalendri uuendamisega tegelevat töögruppi ja on seega teemaga väga hästi kursis.

Pärast juunit on järgmised koondisteaknad planeeritud septembrisse, oktoobrisse ja novembrisse, Euroopas on need ette nähtud just Rahvuste liiga jaoks.