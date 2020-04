Kehvas seisus oleva Arsenali jalgpallurid keeldusid palgakärpest

Arsenali aastane palgakulu on 230 miljonit naela (265 miljonit eurot). Kõrgeima palgaga on Mesut Özil, kes teenib nädalas 350 000 naela. Näiteks Pierre-Emerick Aubameyangi ja Alexandre Lacazette'i palgalipikule kirjutatakse nädalas ligi 200 000 naela.

Hea uudis on Arsenalile vaid see, et peatreener Mikel Arteta on koroonaviirusest tervenenud.