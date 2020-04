Venemaa jalgpallikohtunik: CSKA president pakkus kord 50 000 dollarit, vilistasin vastase kasuks

Milline on suurim altkäemaks, mis teile on pakutud, küsis väljaanne Biznes Online. «CSKA president Šahrudi Dadahhanov pakkus 1999. aastal enne Spartakiga peetud derbit 50 000 dollarit. Oli võidupüha, teleülekanne, vooru keskne mäng. Enne seda olid tagasihoidlikud pakkumised kuni 10 000-le. Dollar maksis toona 30 kopikat,» rääkis Hussainov.

Summa jäi vastu võtmata ning ta tunnistas avameelselt, et vilistas kõik vaieldavad olukorrad Spartaki kasuks. «Tahtsin CSKA tšetšeenidest bossidele näidata, et selles maailmas ei määra kõike ainult raha. Spartak võitis 1:0. Armeelased andsid sisse apellatsiooni, väites, et nende kasuks jäi seitse penaltit määramata. Hiljem öeldi mulle, et CSKA püüdis mõjutada ka selle kaebusega tegelnud ekspertide komisjoni. Kokkuvõttes ei juhtunud midagi.»