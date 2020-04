Reinar Hallik: kord ütlesin Andres Sõbrale, et ei viitsi tema möla enam kuulata

Läksin esimene kord mõttega, et seal saab kossu mängida, aga kahjuks oli selline trenn, et pidime sisuliselt ümber Narva jooksma. Lasime seal päris pika, umbes 10 kilomeetrise sõlme. Olin siis 12-aastane. Järgmisel päeval olid mul jalad nii kanged, et kõndisin nagu puuhobune. Hommikuti käisin veel ka kooli peotantsutrennis, kuna mulle meeldis sealt üks tüdruk. Marssisin sinna tantsutundi ja ütlesin: «Kuule, õpetaja, nüüd on tantsukarjääriga kõik läbi. Hakkan kossu mängima!»

Ma läksin üheksandasse klassi Eesti Spordigümnaasiumisse (praegune Audentese Spordigümnaasium – toim.), aasta oli siis vist 1999. Kui ma õigesti mäletan, siis 100 inimest tahtsid sisse saada ja ainult 18 said. Konkurents oli tihe ja mõtlesin, et kurat, kas mind ikka võetakse. Lõpuks ikka võeti. Mäletan, et esimene II liiga hooaeg oli mul päris hapu, ma ei saanud üldse midagi aru ja mõtlesin lausa, kas olen õige ala valinud. Aga juba järgmisel aastal tegin teises liigas üle 20 punkti mänge ja meri oli põlvini. Mõtlesin, et kohe-kohe lähen juba NBA-sse. Olin selline peenike hüppav ja viskav mees ja panin isegi jalgevahelt pealt. Aga siis ühel saatuslikul õhtul pärast Eesti koondise võitu Prantsusmaa üle (28. november 2001 EM-valiksarjas 63:59 - toim.) hakkasin ühikasse tagasi minema ja kukkusin jalaluu katki. Pärast seda enam ei hüpanud kunagi.

Üks kord on ka minul juhtunud, et olin Andrese peale päris tige. Ütlesin, et kuule, Andres, ma ei viitsi enam su möla kuulata. Ma enam ei mäletagi, mis olukord see oli, aga ütlesin otse, et nüüd läks ta küll üle piiri. Aga siis Andres vastas mulle, et Reinar, vabandust, ma tõesti ei mõtle seda tõsiselt. Tal oli ka vaja ennast välja elada ja ma olen selline mees, kelle puhul ta teadis, et ma ei võta seda tõsiselt ja hinge. Nagu Andres armastab öelda, meil on sama veregrupp. Tema väljaütlemised on muidugi päris naljakad olnud, alustades selle lubadusega, et ta mu maha lööb. Isiklikult on meie suhted head. Me sobisime ja meil oli alati koos lõbus. Eks ta üritas mind seal kasvatada ka, siis alati nii lõbus polnud, aga üldiselt sai päris palju pulli (Naerab).