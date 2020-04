Euroopa jalgpallijuht annab Rahvuste liigale lootust: UEFAd ei huvita FIFA ametniku arvamus

«See oli ühe, olgugi väga austatud inimese arvamus. Ametlikke avaldusi pole FIFA teinud. Teame, et UEFA tahab Euroopa klubisarjad lõpule viia. Kõik sõltub valitsevast olukorrast. Euroopas on oma võistlussari, Rahvuste liiga. Vaevalt et UEFA Montagliani avaldusest lähtuma hakkab, Euroopa alaliit lähtub siin valitsevatest oludest,» rääkis Koloskov portaalile RIA Novosti.