NBA superstaar ostis lastele 650 arvutit

Westbrook lõi heategevusprojekti nimega Why Not, mis koostöös mittetulundusühinguga Comp-U-Dop muretseb õpilastele distantsõppeks arvuteid. Westbrooki rahaline tugi on võimaldanud tänaseks osta 650 arvutit. «Saame tänu Russell Westbrooki abile märgatavalt suurendada oma arvutiparki. Sellega tagame me vähemkindlustatud perekondadele distantsõppe võimekuse», ütles Comp-U-Dopti kõneisik Colin Dempsey.