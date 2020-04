U16 koondise peatreener: kriisi saab enda kasuks tööle panna

Harend tõdeb, et praegune situatsioon võib olla korraga nii raske kui ka kasulik. «Kõige suurem proovikivi meie kõigi jaoks on teadmatus selles osas, kui kaua see olukord kestab. Ühest küljest on keeruline niimoodi oma tegevusi planeerida ja läbi viia. Teisalt saab antud kriisi ka enda kasuks pöörata ja üles ehitada treeningkavad, mida saab vajadusel ka tulevikus kasutada individuaalõppe ja -treeningute jaoks. Kõige olulisem on hoida ennast ja teisi, püsida kahe jalaga maa peal ning säilitada optimismi,» sõnas ta jalgpalliliidu vahendusel.

Eestis kehtestatud eriolukord on kestnud juba ligikaudu neli nädalat, mis tähendab uusi katsumusi klubide treeneritele. Kuna treeningud peavad eriolukorra tingimustes toimuma kontaktivabalt, siis pole treenerite tavapärased tegevused enam ainult trennide planeerimine ja läbiviimine, vaid olulisele kohale tõusevad ka kohanemisvõime ja kommunikatsioon. «Treeneritena peame teadvustama seda vastutust, mis meil ühiskondlikust ametipositsioonist tulenevalt on ja olema oma tegevustega positiivsed eeskujud. Vajadusel tuleb operatiivselt jagada infot klubi kogukonnale ja treeninggruppidele,» sõnas ka koolitusosakonna juhataja kohusetäitjana töötav Harend.

Uues kontaktivabas elukorralduses on tähtis tegevused hästi läbi mõelda ja hinnata nende realiseerimisvõimalusi. «Klubid on olnud väga tublid ja aktiivsed ning pannud oma mängijatele kokku kavad, mida saab teha piirangutega kooskõlas. Arvestada tuleb muidugi erinevate faktoritega: vanusegrupp, mängijate taseme ning asukohaga ja nii edasi. Oluline on hoida pidevat suhtlust ja kohaneda muutuvate tingimustega,» lausus Harend.