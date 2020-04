Koroonaviirusest tervenenud jalgpallilegend: pärast kümneminutilist trenni olen täiesti läbi

«Proovisin treenida, aga pärast kümmet minutit olin täiesti läbi. Ja see ei ole kindlasti tingitud sellest, et ma olen 51-aastane», ütles endine Itaalia koondislane Hispaania väljaandele AS.

Maldini sõnul on ta enesetunne juba parem, kuid haigustunnused pole lõplikult kadunud «Üldiselt olen kombes ja kõige hullem on möödas. Aga mul ikka on kuiv köha ning ma ei tunne maitset ega lõhna. See oli nagu tõsine gripp, mitte tavaline gripp,» kommenteeris Maldini Itaalia ajalehele Corriere della Sera.