Maailma üht suurimat spordiklubi tabas valus lein

Stenbrennerite perekond ostis New York Yankeesi 1973. aastal ning kuigi nende taktikapi all on klubi võitnud «kõigest» seitse World Seriest – kokku on klubi trofeekapis neid tiitleid 27 – on Stenbrennerite äriotsuste tulemusena meeskonnast saanud kogu spordimaailma ikoon.