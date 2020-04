Laskesuusatamise MK-etapi näitel: publikuta võistlus tekitas korraldajatele tohutu kahjumi

Nove Mesto on hooaja üks publikurohkemaid etappe ning korraldajad ootasid raja äärde ja tribüünidele ligemale 120 000 inimest. Kolm päeva enne esimest võistlust teatas aga Tšehhi valitsus, et pealtvaatajatel tuleb rahulduda teleülekandega.

Tšehhi laskesuusatamiseliidu president Jiri Hamza ütles kohalikule rahvusringhäälingule, et MK-etapi eelarve oli umbes 2,6 miljonit eurot ning nende kahjum on ligikaudu 1,9 miljonit, millest umbes 1,4 miljonit tuli publiku eemalejäämise tõttu. Hamza sõnul on alaliit valitsusega läbirääkimistes ning loodetavasti aitavad poliitikud riigi rahakraanidel avaneda.