FIA kehtestatud testimiskeeld võib Toyota WRC-tiimi suurest mängust kukutada

Tunnustatud ralliajakirjanik David Evans kirjutas DirtFishi veergudel, et suurim kannataja on Toyota. Selle generatsiooni WRC-masinad tulid välja 2017. aastal, peetud on 793 kiiruskatset, milles Yarisele pole vastu saadud 40% juhtudel. Alates 2018 hooajast on võidetud koguni 52% läbimistest, vähemalt korra on juhitud igal võistlusel.

«Need arvud, pluss kahe viimase aasta MM-tiitlid, näitavad, et Yaris on uue generatsiooni kiireim masin. Samuti olnuks ka tänavu? Enne koroonaviirust paistis küll. Pärast kolme etappi kolm autot MM-sarja esinelikus, kaks esimest kohta hõivatud. Tundus, et midagi pole muutunud,» märkis Evans, kuid lisas: «Aga on muutumas.»

Ta usub, et Toyota tiimil jääb liialt vähe aega järgmise aasta masina ettevalmistamiseks. Erinevalt konkurentidest, kelle baasid asuvad vastavalt Saksamaal (Hyundai) ja Suurbritannias (M-Sport), sai Tommi Mäkineni tiim talvel testida vaid lumel. Nõnda on teistel vajalikke kruusakilomeetreid oluliselt enam.

«FIA otsus mai lõpuni testimine keelata võib täielikult tappa Toyota lootused järgmisel hooajal edukalt esineda,» sõnas Evans. «Nad tegid eelmisel kuul enne Mehhiko rallit kruusal väikese testi, ent üsna minimaalselt. 2021. aasta masin käis rajal vaid episoodiliselt. Rohkem neil sel kattel kilomeetreid pole.»

Isegi, kui kõik praeguse plaani järgi läheb, võib Toyotal olla vesi ahjus. «Võib ju kalendrile vaadates mõelda, et okei, juunis ja juulis on piisavalt aega, peame valmis olema alles jaanuariks. See pole nii. Minu teada näeb Toyota endiselt vaeva uute juppide väljatöötamisel. Siin tekib uus probleem: kui midagi liigub väljaspool riigipiire, siis ei tea, mis võib juhtuda,» rääkis anonüümne allikas DirtFishile.

Ta rõhutab, et nii mõnigi firma on praegusel raskel ajal uksed sulgenud või see võib lähiajal juhtuda. Nõnda läheb Toyota meestel vaja ka omajagu õnne, et kõik laabuks.