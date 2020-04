Kalev/Cramo esimest korda VTB Ühisliiga play-off´i vedanud Kairysest võib saada Leedu tippklubi peatreener

Seejärel sai Kairysest Saratovi Avtodori peatreener, kuid koroonakriisi eel jõudis ta tiimi juhendada vaid kolmes matšis. Krepsinis.net andmetel on üsnagi tõenäoline, et leedulane naaseb kodumaale ning asub Rytase lootsiks. Seni vedas tiimi Dainius Adomaitis, kellega klubi aga tõenäoliselt lepingut pikendada ei soovi.

Rytas on Leedu üks kuulsamaid klubisid. Pikalt võideldi Kaunase Žalgrisega koduse tiitli eest, kuid viimastel aastatel on rohesärgid veidi eest rebinud. Vilniuse tiim on aga tublilt edasi pusinud, stabiilselt osaletakse Euroopa tugevuselt teises klubisarjas EuroCupil.