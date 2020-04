Korvpalliagent: Kalev/Cramo mänedžerid on targad, nad maksavad osadele Eesti mängijatele nõks üle turuhinna

Kuigi Lombiots julgustab oma mängijaid alati minema välismaale vähemalt proovima, on ka mõistetav, miks tihti kodumaalt ei lahkuta. Ta kinnitab, et keskpäraste liigade palgatase on umbes samas suurusjärgus nagu siin, mõnikord tuleb leppida isegi väiksema tasuga. Mängijad, kelle tase ulatub BC Kalev/Cramoni, pigem võidavad Eestisse jäädes.

«Kalevi mänedžerid on väga targad. Nad maksavad osadele mängijatele võib-olla nõks üle turuhinna. Kui mängijale on raha oluline, siis ta valibki Kalevi, sest saab mängida VTB Ühisliigas, lisaks hea palk. Probleem on aga selles, et eestlased ei suuda välismängijate taustal end pildile mängida,» selgitab Lombiots.

Ta toob ühe näitena Kristjan Kitsingu, kes mõnda aega tagasi uue agendi otsis. Tõsi, kolmestekahur tegi Kalevis ilusa hooaja, ent piiri taga võinuks ehk rohkemgi silma jääda.

«Kitsing on nüüdseks läinud teistele jahimaadele, sest meie ei suutnud talle sobivat lepingut tuua. Aga tal oli minu hinnangul häid võimalusi, et proovida end teises keskkonnas. Poolast oli täitsa korralikke pakkumisi,» avab Lombiots tausta.

Ta lisab, et välisklubid otsivad piiri tagant eelkõige liidermängijaid: «Kui Kitsing läinuks näiteks Poola, teinuks seal põhimehena kõva hooaja, siis… Erinevad klubid jälgivad seda sarja. Võimalik on saada paremat palka saada ja kasvõi riigisiseselt üles ronida.»

Lombiots jätkab: «VTB on küll hea koht, aga Kalev on ikkagi Eesti võistkond. Olles eestlane Eesti võistkonnas, on olukord teine. Välismaa agendid ja skaudid jälgivad seda.»