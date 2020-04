USA tippsportlased alustasid virtuaalsete dopinguproovide andmisega

Protseduur on üsna lihtne. Sportlastele saadetakse koju dopinguprooviks vajalikud vahendid. Nagu ikka, hoiab USADA üks vaatlejatest toimuval silma peal, aga nüüd toimub see läbi videosilla.

«Tundsin end väga mugavalt. Praegu on suurepärane aeg selliseid asju katsetada. Arvan, et see on antud olukorras väga hea lahendus,» sõnas esmaspäeval esimese virtuaalse dopinguproovi andnud Ledecky.