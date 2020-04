Mullu 15-aastaselt Wimbledonis säranud tennisetalent võitles pikalt depressiooniga

«Olen pidevalt olnud noorim, kes midagi teeb võib saavutab. Seega võimendus haip, mida ma ei soovinud. Lisasin endale ka ise pingeid, sest tahtsin kiiresti tulemust teha,» jutustas Gauff oma lugu Behind The Racquetile.

«Lõpuks sain aru, et ma pean mängima iseendale, mitte teistele inimestele. Umbes aasta olin ma sügavas depressioonis. See oli mu elu raskeim aasta.»

Gauff lisas, et ta ei välistanud isegi pikema pausi võtmist, et peas korda luua. Seda siiski ei juhtunud. «Tagantjärele oli see muidugi õige otsus,» märkis Gauff. «Aga tol hetkel olin suures segaduses ja eksinud, mõtlesin üle. Valasin palju pisaraid ning vaagisin kaua, kuid see kogemus tegi mind tugevamaks.»