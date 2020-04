Tipptennisist on veendunud, et Kontaveidi ja Co hooaeg on juba läbi

Tennisehooaeg pandi pausile 9. märtsil ning koroonaviiruse tõttu on tühistatud 900 turniiri, kirjutas France Info. Mõistagi on külmutatud nii meeste kui ka naiste maailma edetabelid.

Parimal juhul võib tennisehooaeg jätkuda 13. juulil, kuid Pouille' ei pea seda reaalseks. «Olen veendunud, et hooaeg tühistatakse millalgi. Ma ei taha seda, aga kahjuks pole sellest ilmselt pääsu. Meie spordiala on teistest veidi erinev, kuna mängime igal nädalal uues riigis, mõnikord ka erineval mandril,» rääkis Gallia kukk.

Pouille' lisas, et tema arvamusele lisab hoogu tõik, et järgmise aasta Austraalia lahtiste korraldajad mõtlevad praegu, kas lubada turniirile pealtvaatajad või mitte. «Kui nad juba sellele mõtlevad, siis ju on neil infot.»