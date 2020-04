Kristjan Port: kõikidel Andrus Veerpalu tegudel on vari peal

Port on mingit materjali näinud, kuid mõistetavalt ei saanud ta teemat suurt kommenteerida. «Soovin ajakirjanikele edu kohtuvaiete lõpetamisel. Usun, et oleme õigusriik ja saame aru, et see pole mitte formaalloogika, mistõttu me neid dokumente ei näe. Meil on õigustatud ootus aru saada, mis on toimunud, kui sügavalt on meid petetud ja kas on põhjust õppida, et seda tulevikus ei korduks.»