Ekspert: Valgevenes jätkatakse sportimist, sest president Lukašenka uhkus ei luba eksimust tunnistada

Tema sõnutsi piisab haiguse seljatamiseks viinast, saunast ja hokimängust (või sportimisest üldisemalt). Seetõttu pole riigis kehtestatud ka erilisi piiranguid, Valgevene on üks vähestest riikidest maailmas, kus spordielu täielikult seisma ei pandud.

Reede hommikuse seisuga on Valgevenes diagnoositud veidi üle 4000 koroonaviirusesse nakatuja, neist surnuid 40. Võib aga karta, et reaalselt on kannatanuid palju enam, sest teste tehakse sealmail üsna vähe.