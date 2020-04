Selgusid kampaania «Võrguplatsid korda» rahvahääletuse võitjad

Võrkpalliplats. Foto on illustratiivne.

Eilsega sai läbi Eesti Võrkpalli Liidu ja Oma Ehitaja AS koostöös toimuva konkursi «Võrguplatsid korda» rahvahääletus. Žürii ja võrkpallisõprade abiga on selgunud need kümme kohta, kuhu eesootaval suvel rajatakse uued võrkpalliväljakud.