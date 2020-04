Venemaa laskesuusaliit on võlgades

Venemaa laskesuusaliidul pole rahaliselt just parim aeg. Erinevaid võlgu on kogunenud 7 miljoni rubla ehk pea 90 000 euro eest. Lisaks tuleks alaliidul maksta veel 350 000 eurot rahvusvahelisele alaliidule IBU-le, et saada tagasi nende täieõiguslikuks liikmeks.