Eesti korvpalli e-liigas käib võidurelvastumine, Tartu värbas Taltsi ja Doronini

Tartu Ülikooli korvpallimeeskond on lisaks möödunud hooajal klubi eest mänginud korvpalluritele (Parrol, Saar, Saal, Eelmäe, Hermet) toonud kaks tõelist legendi – Janar Taltsi ja Marek Doronini. Samuti löövad kampa füsioterapeut Rauno Kuusemets ja klubi süsteemi kuuluv Peeter Toomas Tael, kirjutab Korvpalliliit .

Pärnu Sadam on lisaks möödunud hooajal meeskonnas mänginud Siim Markus Postile, Sten Saaremäele, Märt Rosenthalile ja Jeremiah Daniel Paige`le pultide taha toonud korvpallisõpradele tuntud Saimon Suti ja legendaarse Reinar Halliku.

Rapla Avis Utilitas on kokku saanud kaheksa mängumeest, kelle hulka kuuluvad tegevmängijad Indrek Kajupank, Markus Ruubel, Marek Ruut, Jan Märten Ratas, Rait-Riivo Laane ja Viktors Ilijns. Lisaks on kaasatud veel endine mängija Martin Limberg ja Rapla üks armastatumaid korvpallureid Janar Soo, kes tänasel päeval täidab klubi meedia- ja turundusjuhi kohuseid.

Ametite poolest kõige kirjum seltskond on BC Kalev/Cramo ridades. Klubi töötajatest hakkavad võistlema Allan Siimann ja Harvis Mill, endistest mängijatest on kaasatud Madis Soodla ja Silver Jurno. Võõrjõuna tuleb appi Kaspar Kitsing ja varumehena lööb kampa Kalev/Cramo endine peatreener Alar Varrak, kes tänasel päeval töötab meeskonna järelkasvuga SK Nordis.

Kõikidel võistkondadel on võimalik kasutada ka drafti, et valida meeskonna ridadesse üks tõeline e-spordi asjatundja, kuid see pole kohustuslik.