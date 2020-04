Buffon jätkab Juventuses karjääri ka 43-aastasena

«Ma ei tulnud siia midagi tagasi võtma. Ma tahan lihtsalt tiimi natukene aidata. On õige, et number 1 kuulub põhiväravavahile Wojciech Szczęsnyle. Mis puudutab kaptenit, siis meil juba on Giorgio Chiellini näol suurepärane liider,» ütles ta klubiga taasliitudes.