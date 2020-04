Koroona seljatanud Türgi jalgpallilegend: sõna «hirm» pole piisav kirjeldamaks, mida läbi elasin. Mul vedas

Ta lisas, et koroonakriis on ühiskonnale suureks testiks. «Sotsioloogia, psühholoogia, majandus, rahvusvahelised suhted ja sport - kõik muutub,» oli Terim kindel.

Terim on enim tuntust kogunud Türgi jalgpallikoondise ja Istanbuli Galatasaray juhendamisega. Ta on kaheksakordne Türgi tšempion ja viis oma kodumaa 2008. aastal EMil nelja parema hulka, mis on riigi parim tulemus Vana Maailma suurvõistlusel.