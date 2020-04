Soome suusatajad pidasid peo, kus koroonaviirus vohas

Soome väljaanne Iltalehti kirjutab, et teiste hulgas on koroonahaigeks jäänud MK-sarjas sõitnud Leena Nurmi ja noor talent Anni Alakoski. Pidu toimus Kainuu maakonnas, kus polnud enne saatuslikku õhtut ühtegi viirusse nakatunut.

Nüüd on Kainuus umbes 50 haiget ning arst Olli-Pekka Koukkari usub, et kõik sai alguse ärajäänud maratoni nädalavahetusest.

Suusatajad said kokku ühes baaris. «Teadsime, et hooaeg on tõenäoliselt läbi ning tahtsime seda tähistada,» meenutas väljaandega Ilta-Sanomat vestelnud Nurmi.

Ta tundis esimesi koroonasümptomeid neli päeva pärast pidu. «Mõtlesin, et mul on lihtsalt palavik. Nädal aega pärast kokkusaamist kuulsin aga jutte, et mitmed peol olnud inimesed on haigeks jäänud. Hiljem selgus, et neil oli koroonaviirus ja minagi andsin positiivse testi.»