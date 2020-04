Võrdlemisi uus võistlusformaat teeb järgmisel laskesuusatamisehooajal MK-debüüdi

Nimelt ringlesid kuulujutud, et Kontiolahtis võib näha supersprinti, kuid tegelikult peaks see oma MK-debüüdi tegema järgmisel märtsil Holmenkollenis.

Kahjuks pole koroonakriisi tõttu täiesti kindel, kas hooaeg saab planeeritud ajal alata ning kas pealtvaatajad on lubatud. «Loodan, et saame võistelda normaaltingimustes. See on vajalik ka korraldajate jaoks, et nad saaksid tulu,» ütles Soome biatlonikoondise peatreener Jonne Kähkönen Soome Rahvusringhäälingule.