Raskustesse sattunud norralased pole legendaarse MK-etapi auhinnaraha ikka veel välja maksnud

Võistluste korraldaja Kristin Vestgren Sæterøy tunnistas NRK-le, et auhinnaraha pole tõesti välja makstud, sest koroonaviiruse pandeemia on muutnud korraldajate elu majanduslikult keeruliseks. «Oleme praegu situatsioonis, kus juhatusel on vaja tegutseda. Peame mõtlema esmalt välja päästeplaani ning alles siis saame auhinnaraha välja maksta. Sportlastel tuleb oodata, kuniks saame asjad kontrolli alla,» ütles ta.