Saaremaa fännidel sai tänitamisest küllalt: tõstame punase kaardi ja ütleme stopp!

4. ja 5. märtsil peetud võrkpalli eurosarja kohtumisi Saaremaa ja Milano Powervolley vahel peetakse Saaremaal tekkinud koroonaviiruse puhangu koldeks. Saaremaa fännide hinnangul on klubi kurikuulsa mängu pärast saanud liiga palju kriitikat, vihkamist ja pahameelt.

Fännid rõhutasid, et Saaremaa ja Milano mäng toimus Terviseameti loal. Lisaks palus Saaremaa Võrkpalliklubi 3. märtsil läbi alaliidu presidendi Hanno Pevkuri täiendava riskide maandamise meetmena teha Milano klubile piirivalvurite poolt kontroll lennujaamas, kust tuli aga vastus: «PPA kaalus riskid üle ja arvas, et need poisid on OK ja täiendavaid meetmeid vaja pole.»

Avamängu eel külastasid Kuressaare spordihoonet ka Terviseameti inspektorid, kes mängupaiga ja ettevalmistused üle vaatasid ning positiivse tagasiside andsid. «Usaldati oma ala «spetsialiste» ja kuulati nende arvamusi! Ilmselge on see, et kui kasvõi üks neist oleks öelnud «EI», siis seda mängu poleks ka toimunud! Võrkpalliklubil ega ka kellelgi teisel ei pea olema teadmisi viiruste leviku ja haiguste kohta. Selleks ongi olemas selle ala inimesed ja ametid, kellelt vajadusel nõu ja teadmisi hangitakse,» kirjutas fännileht ning lisas, et klubi tegi omalt poolt maksimumi.

Lisaks tuuakse välja, et koroonaviirus on Saaremaale jõudnud ka teisi kanaleid pidi. «Suusareisid, puhkusereisid, koolivaheaeg, festivalid, peod jne. Meie oma saarlasedki naasid suusakuurorditest ja väisasid festivale, mis samal nädalavahetusel toimusid. Liine oli mitmeid. Need on faktid. Faktidega emotsioonide vastu ei saa ja kui kedagi teeks tervemaks süüdlase leidmine, oleks super.»