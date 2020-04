Noorim Pehka on samuti siirdumas USA tugevaimasse üliõpilasliigasse

Varakult lõppenud hooaja pallis 18-aastane mängujuht Tallinna Kalev/TLÜ ridades. Martin Müürsepa käe all mängis ta Eesti-Läti liiga 25 kohtumises keskmiselt 24,2 minutit, viskas 6,6 punkti ja jagas 2,3 resultatiivset söötu.

Eurobasket teatas, et Pehka on koolile lubaduse andnud, ent allkirjast veel juttu pole. Tema puhul on lisaks eelmisele hooajale välja toodud edukad esinemised nii Eesti U16 kui ka U18 koondises.