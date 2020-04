Kristjan Ilvese konkurendid ootavad endiselt poolteist kuud tagasi toimunud võistluse auhinnaraha

24-aastane sportlane ütles YLE-le antud intervjuus, et tavaliselt laekub raha umbes kahe nädala jooksul pärast võistlus. Nüüd on möödunud aga poolteist kuud, kuid ülekannet pole endiselt toimunud. FIS-ile tehtud järelepärimise peale paluti Herolalt mõistvat suhtumist.

Oslo etapp koroonapandeemia ühe suurema leviku tõttu tühjade tribüünide ees. «Rahaline miinus oli nii suur, et nad ei saa isegi auhinnasummasid tasuda. Väga paha olukord, praegune situatsioon mõjutab tõesti kõiki valdkondi. Seetõttu pean ka ise paindlik ja vastutulelik olema,» ütles Herola.

Kolmas koht tõi soomlasele 4000 Šveitsi franki ehk ligi 3800 eurot. Herola loodab ta raha siiski kätte saada, kuid kiiret pole. Sportlase sõnutsi oli see vaid üks osa pikas hooajast ning praegu on tal piisavalt toetajaid, et lahedalt ära elada.