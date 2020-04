Riia VEFil on Kalev/Cramoga väga sarnased probleemid, mõlemat võib oodata tõsine reform

Eesti meisterklubi teatas juba veebruari lõpus, et märtsist rakenduv uus stipendiumiseadus paneb nad raskesse olukorda. Veelgi hullemini lõi jalad alt koroonapandeemia, mis hooaja enneaegselt lõpetas. Nõnda tuli tühistada lepingud kõigi mängijatega ning ilmselt ka treeneritega.

Siiski on Kalevi president Toomas Linamäe avaldanud lootust, et võistkond päris pildilt ei kao. Võimalusel jätkatakse oluliselt väiksema eelarve, peamiselt eestlaste ning noormängijatega. Ilmselt tuleks VTB Ühisliigast küll sel juhul loobuda, kuid vähemalt ei peaks kodinaid päris kokku pakkima. Garantiid siiski pole.

Kui välja arvata stipendiumiseadus, siis seisab VEF vägagi sarnaste murede ees. Rahaprobleemid olid neil varemgi ning koroonapandeemiaga ei läinud olukord kergemaks. Sarnaselt Kalevile moodustavad enamiku nende eelarvest erasponsorid, kelle tulevik on kriisiolukorras pehmelt öeldes hägune.

Klubi president Edgars Jaunups ütles Läti meediale, et vajadusel ollakse valmis jätkama nooremate mängijate ja oluliselt väiksema eelarvega. Tõsi, olukord ei paista lootusetu, sest Riia linn eraldas võistkonnale 150 000 eurot. See soovitakse jätta eelkõige seemneks, et tuleval hooajal jääks võimalus taas nii Eesti-Läti kui ka Euroopa Meistrite liiga osaleda.

Jaunupsi sõnutsi lõpetati kiiresti kõigi võõrmängijatega lepingud. Küll aga on võimalik neile osaliselt palkade maksmisel vastu tulla, sest nii mõnigi sponsor tasus kümne kuu eest lubatud summa. Lisaks olevat pallurid üsna mõistvad, sest majandusraskused esinevad üle maailma igal pool.

«Suhtleme sponsoritega tihedalt. Nad saab kaheks jagada. Mõned toetajad on meile tasunud juba kümne kuu eest, kuigi hooaeg kestis kaheksa. Mõtleme hoolikalt, kuidas ülejäänud raha mõistlikult jagada. Need on tehnilised, kuid väga tähtsad probleemid,» avas Jaunups tausta.

Ta lisas, et pole ükski senistest toetajatest pidanud uksi sulgema, ent suurem põnts ootab veel ees. Klubi presidendi sõnutsi ei saa praegu midagi kindlalt välja hõigata. Sponsorid on huvi üles näidanud, ent esimesi lepinguid võib parimal juhul oodata juunis.