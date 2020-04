Kas vaktsiinivastasus võib Novak Djokovici tennisekarjäärile põntsu panna?

«Ma isiklikult ei poolda vaktsineerimist ja ma ei tahaks kedagi kohustada seda tegema selleks, et saaks reisida,» rääkis Djokovic Serbia sportlaste eilses Facebookis toimunud arutelus, vahendas ajaleht The Guardian.

«mis juhtub, kui see muutub kohustuslikuks? Pean siis otsustama. Mul on ses osas oma arvamus ja ma ei tea, kas see võib muutuda. Kui hooaeg jätkub näiteks juulis, augustis või septembris, siis minu arusaamist mööda on ebatõenäoline, et kohe pärast karantiini lõppu ja olukorras, kus vaktsiini veel pole, saaks nõuda mingit vaktsineerimist,» rääkis Djokovic, kes võitis tänavuse esimese suurturniiri, Austraalia lahtised meistrivõistlused jaanuaris.