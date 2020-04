Skandaal Inglismaal: jalgpalliliidu treeningukeskuses tapeti kümneid hanesid

Nimelt avastasid looduskaitseaktivistid, et Inglismaa koondise Birminghami lähistel asuvas treeningbaasis on juba pikka aega tapetud hallhanesid. Tuvastati, et 2018. ja 2019. aastal kokku lasti maha umbes 60 lindu, teatas Venemaa agentuur RIA Novosti.

Baas laiub avaral, 130 hektari suurusel maa-alal. See on koduks kõigile Inglismaa koondistele, naiste-neidude ja U14 vanuseklassini välja.

Keskus avati 2012. aastal, kompleksi kuulub Hiltoni hotell ja peaväljaku muru on täpselt samasugune nagu kuulsal Wembley staadionil.

Oma õnnetuseks avastasid lisaks jalgpalluritele ka haned, et see baas on neile sobiv koht. Lindude mahalaskmise ametlikuks seisukohaks on ohutus. «Jalgpalliliit on võtnud vastu meetmeid Inglismaa jalgpalliliidu treeningukeskuses hanede populatsiooni kontrolli all hoidmiseks. Peame oma objektidel tagama ohutuse, hanede arvukuse suurenemine loob üldsusele aga riski,» vastati Inglismaa alaliidust RIA-le.

Jah, hanede küsimuses pöördus Inglismaa vutiliidu poole Venemaa riiklik infoagentuur!

Agentuuri andmetel on hanede tapmise tegelik põhjus aga muus. Ja see on lihtsamast lihtsam. Inglastel sai lihtsalt väljakutel olevatest hanede väljaheidetest mõõt täis... Ning baasi haldav jalgpalliliit sai litsentsi lindude tapmiseks ettekäändel, et nood võivad põhjustada ohtlikke haigusi.

Looduskaitseorganisatsiooni Stop the Cull aktivistide kätte sattunud dokumentides on kinnitus 50 hane tapmise kohta põhjusel, et «Inglismaa koondislaste tervis poleks ohus ja väljakud oleksid puhtad».

Algusest peale on baasis olnud keelatud lindude toitmine. Lisaks määriti hanemune teatud õliga, et neist ei kooruks tibusid. Kuid miski ei viinud hanede arvukuse vähenemiseni.

«Oleme probleemi lahendamiseks proovinud erinevaid meetodeid, seejärel saime inimeste tervise ja baasi puhtuse tagamiseks litsentsi lindude mahalaskmiseks. Küsimus pole ainult väljakutes: linnud võivad koguneda igal pool ja jätavad suure hulga väljaheiteid. Nende peal võib libiseda, lisaks nakatuda mõnda ohtlikku viirusesse,» lisas jalgpalliliidu esindaja.