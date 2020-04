Miks nõustus Jordan alles nüüd avalikustama enda dokumentaalseriaali?

Jordanis tehtud dokumentaalfilm põhineb tema karjäärile ja sisaldab ka lõike Chicago Bullsi 1997/98 hooajast. Kõik see oli juba ammu lindistatud, kuid avalikkus näeb seda alles tänavu. See tähendab, et Jordan omas kontrolli nende kaadrite üle juba väga kaua, kuid neli aastat tagasi otsustas öelda filmi tegemisele «jah» sõna.

Tollini tööde hulka kuuluvad sellised spordifilmid nagu «Coach Carter» ja «Iverson». Just see viimane, mis keskendub teise korvpalli suurkuju Allen Iversoni karjäärile ja tegemistele. Just see film ja Tollini töö köitis Jordani meeli niivõrd palju, et vanameister vaatas seda filmi koguni kolm korda ja andis talle vabad käed ka enda dokumentaali tegemiseks.