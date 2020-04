USA ühe tugevama ülikooliga liituv Pehka: mõnes õppevaldkonnas ollakse maailma esimeste hulgas

«Tegin valiku, sest kool pakub väljakutse nii platsil kui ka akadeemiliselt. UC Davise korvpallimeeskond on olnud stabiilselt tõusuteel. 2017. aastal mängiti Märtsihullusel, 2015 ja 2018 võideti oma konverentsi põhihooaeg,» jutustab Pehka Postimehele. «Akadeemilisel kuulutakse USA avalike ülikoolide seas esikümnesse. Mõnes õppevaldkonnas ollakse maailma esimeste hulgas.»

Palluri sõnutsi tegi ta korraliku eeltöö ning sealne keskkond peaks olema igati sobiv: «Minu jaoks on väga sümpaatne treeneritebrigaad. Nad on koos töötanud juba üheksa aastat. Peatreener Jim Les oli ise kunagi ka tagamees, kes omal ajal mängis koos John Stocktoniga Utah Jazzis. Ootan huviga, milliseid nippe tal on jagada.»

Ta lisab: «Usun, et stiili poolest sobib mulle nende mäng väga. Viljeletakse kiiret korvpalli, kus on palju pallikatteid ning visatakse ohtralt kolmeseid.»

Korvpallilegendi Rauno Pehka noorim poeg ei vaeva hooaja eel liialt pead, milliseks ta roll võib kujuneda. Tähtis on endast maksimum anda, siis tuleb ka tulemus.

«Mulle kujunev roll jääb mu enda teha. Mida rohkem treeningutel pingutan ning õnnestun, seda rohkem usaldatakse. Treenerid ootavad minult euroopalikku mängujuhtimist, lisakäiku kaitses ning skoorimist,» arutleb Pehka.

«Eesmärgid ja unistused on kahtlemata kõrged. Aga arvan, et mõistlikum on kohale minna ja võtta trenn-trenni haaval. Kui saan igal õhtul magama minnes öelda, et täna jätsin kõik väljakule, siis küll lõpuks tuleb kõik, mis tulema peab.»

UC Davise võistkond koguneb praeguse plaani järgi treeninguteks juuli keskel. Pehka on positiivselt meelestatud. Ta usub ja loodab, et selleks ajaks on koroonapandeemia piisavalt taandunud ning tööga saab õigel ajal pihta hakata.

Enneaegselt lõppenud hooaja veetis 18-aastane pallur Tallinna Kalev/TLÜ-s. See oli Pehkale esimene aasta Eesti-Läti liigas. Peatreener Martin Müürsepp usaldas noormeest üha rohkem, lõpuks jäi tema saagiks 25 mängus keskmiselt 24 minutiga 6,6 punkti ja 2,3 resultatiivset söötu.

«Oli väga õpetlik aasta. Hooaja kulgedes kindlasti arenesin. Õppisin eksimustest nii kiiresti, kui sain. Kahju, et hooaeg nii lõppes, play-off´ides võib alati üllatusi tulla,» sõnab Pehka.